Проф. Христо Пимпирев: На Антрактида няма нито злато, нито богатство, но има диви съкровища

кадър bTV

Антрактида обединява история, природа и българските ни полярници. Всичко това се събира и между страниците на новата книга на проф. Христо Пимпирев.

„Това е една изненада за читателите, защото имам почитатели, които ми четат книгите. Преди две години излезе „Христо Пимпирев – Антарктическият стопаджия“, но това беше почти автобиографична книга. Докато тази е енциклопедична“, каза той по bTV.

Четивото ще излезе в печат на 1 декември, но вече го има на сайта на Книгомания и може да бъде поръчано предварително с негов автограф.

„Книгата разказва за континента, за неговата природа, за ветровете, за ледовете, какво има под ледовете, за историята, за героичната епоха на полярниците, които са прекарвали по три години в екстремни условия, за да откриват нови земи. Там няма нито злато, нито богатство, но има диви съкровища“, обясни професорът.

„Да, има интересни и истински истории. Например, котката Мисис Чипи – един полярник си я взел като домашен любимец. Изкара почти цялата експедиция, но накрая имаше проблеми с храната и се наложи да се разделят с нея. А също и кравите на Ричард Бърт – той изкарал две крави в Антарктида, които след това станаха телевизионни звезди“, разкри още Пимпирев.

Въпреки любопитните моменти, книгата е сериозна – описва всички големи открития, които касаят човечеството. От първите метеорологични изследвания и проби от лед, до съвременните дронове и изследвания на глобалните промени на климата.

Проф. Пимпирев разказа повече за 34-та българска експедиция:

„Отплава на 7 ноември. Има 34 души екипаж, включително курсанти. Това е първият български научно-изследователски кораб, който излиза от Черно море. От тази година акцентът е върху научната програма с 26 проекта, 15 от които са български. Първата група замина с чилийски кораб, за да подготви базата преди нашия кораб да стигне. Най-голямото перо е корабът – защото извървява дълъг път. Говорим за 2–3 милиона лева, което е колкото цената на една скъпа кола, но е изключително важно за научни изследвания и геополитика“.

„Всички правителства след промените въобще не обръщат внимание на това, за което алармираме учените“, каза геологът. На въпрос как се чувства професорът като част от световното полярно общество, той обясни:

„Гордея се, когато съм на първата маса с още 29 държави – Япония, Южна Корея, САЩ, Бразилия, Канада. Ние сме силна нация и трябва да забравяме провинциалното мислене. Част сме от света и заслужаваме своето място“.

