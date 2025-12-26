Проф. Христова: Грипът напредва, ще има много повече болни

Кадър Нова Нюз

Неприятни новини за грипа у нас.

Грипът тази година ще бъде доста по-широко разпространен и ще има доста повече заболели. Това каза в предаването “Твоят ден” по NOVA NEWS проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

“Грипът напредва и това е очаквано. Разширява се неговото разпространение, интензифицира се циркулацията на грипния вирус, но нека първо да изкараме празниците и тогава да се тревожим. Сега е време да релаксираме с близки хора и да си стоим на топло, защото охлаждането на тялото отваря вратата за вируси, не само за грипния”, предупреди проф. Христова.

По думите ѝ сега е стартът на епидемичното разпространение на грипа и ще станем свидетели на бързо покачващи се нива на заболяемост. “Вече изпреварихме миналогодишното разпространение. Тази година тръгнахме с доста по-малка заболяемост, спрямо същия период за миналата година, но настигнахме това ниво и уверено крачим напред и нагоре. Така че грипът тази година ще бъде доста по-широко разпространен и ще има доста повече заболели”.

“Това си има своето обяснение в мутиралия грипен вирус H3N2. Важно е да се пазим, да знаем, че грипът набира скорост и да направим всичко възможно да се защитим”, обясни тя.

Според нея в момента има единични случаи на COVID. “Официалната регистрация показва около 50 случая, но и при нас десетина пъти по-рядко доказваме SARS-CoV-2 спрямо грипен вирус”.

“В момента област Перник е на първо място по разпространение на грипа по области. Там има 303 заболели на 10 000 за седмица. Миналата седмица бяха около 240. Има сериозно увеличение, това са вече епидемични нива. Следват Габрово, Варна, Русе и все повече области ще се присъединяват. А после по обратен ред ще излязат”, коментира експертът.

Проф. Христова обясни, че заболяемостта е различна и по възрастови групи. “При средна за страната 112 на 10 000, при деца между 5 и 14 години е над 300, а при деца до 5 години е над 400. Най-малките са най-уязвими”.

“От другата страна са възрастните, които също са уязвими. И предвид подлежащите им заболявания често стигат и до болница. При тях хоспитализациите са водещи”, обясни тя, пише факти.бг.

