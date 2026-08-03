Проф. Христова: Пикът на западнонилската треска предстои

кадър: БНТ

Пикът на западнонилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар засега да няма потвърдени случаи. Това заяви в студиото на "Денят започва" директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията към момента седем европейски държави вече съобщават за случаи на западнонилска треска. Най-много са регистрирани в Италия, а заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни.

"Пикът на заболяването се очаква от август до средата на септември, така че вероятно вече има случаи и у нас. Ако ги търсим, ще ги открием. Засега нямаме потвърден случай, но референтната лаборатория е напълно готова за диагностика. Преди две години имахме 31 случая, а това е заболяване, което периодично прави пикове", каза проф. Христова.

По думите ѝ вирусът се предава чрез най-разпространените комари в България, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система.

"Специфично лечение няма, затова акцентът трябва да бъде върху превенцията. Най-важното е да ограничим ухапванията от комари – чрез мрежи на прозорците, репеленти и други средства за защита. Не трябва да се страхуваме, а да бъдем разумно предпазливи", подчерта тя.

Проф. Христова обърна внимание и на лаймската болест, която се предава чрез кърлежи. По думите ѝ броят на регистрираните случаи е сходен с миналогодишния, но реалният брой на заразените вероятно е по-висок.

"Най-добрата защита е да избягваме местата с висока растителност, да се движим по алеите в парковете и след разходка внимателно да оглеждаме себе си и децата за кърлежи. Ако открием кърлеж, той трябва да бъде отстранен възможно най-бързо", препоръча специалистът.

Според директора на Националния център по заразни и паразитни болести през лятото се увеличават и случаите на стомашно-чревни инфекции:

"Респираторните вируси са на сезонния си минимум, но нарастват гастроентеритите и ентероколитите. В много голяма част от случаите причината е недостатъчната хигиена на ръцете, затова редовното миене на ръцете остава една от най-ефективните мерки за предпазване", обясни проф. Христова.

Тя коментира и отчетения ръст на полово предаваните инфекции, като отбеляза, че тенденцията се наблюдава в цяла Европа:

"Една от причините е по-честата смяна на сексуални партньори, улеснена и от социалните мрежи. Най-важната защита остава безопасният секс. Тези инфекции не бива да се подценяват, защото могат да доведат до сериозни усложнения, включително безплодие", предупреди проф. Христова.

Редактор "Екип на Петел",

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