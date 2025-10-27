Проф. Христова: В момента най-много върлуват ковид и варицела, но грипът се надига

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В момента върлува основно ковид от респираторните и варицела от инфекциозните заболявания. Имаме по 25 000 - 30 000 случаи на година, като са за последната седмица имаме около 200 случая на варицела и растат. Така че в детските колективи в момента основните проблеми са варицелата и скарлатината. Трябва да отбележим, че скарлатината е много по-назад с много по-малък брой случаи - около 30 на седмица. Така че за щастие ваксината за варицела вече е със зелена светлина да влезе в задължителния календар, остава само да се гласуват средствата. Така че това ще стане, но само за децата между 12 и 15 месеца, които в момента подлежат на ваксинация.

Това коментира пред Нова нюз проф. Ива Христова, директор на Националния център по паразитни и заразни заболявания.

При грипа все още имаме единични случаи, които доказваме. Всъщност след 40-ата седмица, а ние вече сме в 43-а, започва грипнния сезон и съвсем логично започваме да доказваме единични случаи. Но картината не е такава, а грипните случаи са много повече. Така че грипа е на ниски нива, но вече е сред нас и неговата циркулация ще се засилва, за да достигне своята кулминация вероятно в края на януари. Но се увеличават и острите респираторни заболявания. В нашата лаборатория най-много доказваме ковид, който ще почне да намалява, както и риновируси, посочи тя.

