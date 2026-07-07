Проф. Христова: Зачестяват вирусните инфекции и редица патогенни бактерии

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През летния сезон зачестяват не само вирусните инфекции, но и редица патогенни бактерии, предупреди Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Пред Радио ФОКУС тя посочи, че основният риск идва от нарушена лична хигиена и от неправилно съхранение на храни като месо, мляко и млечни продукти. По думите й високите летни температури създават благоприятни условия за бързото развитие на такива причинители.

Христова обясни, че лятото е сезонът, в който зачестяват случаите на салмонелоза. „Лятото е периодът, в който много по-често се срещат салмонелозите. Салмонелата е един от най-често предаваните и най-разпространените бактериални причинители. Заразяването става основно чрез храни от животински произход - месо, мляко и яйца, които не са обработени достатъчно добре или впоследствие не са съхранявани правилно, тоест не са били на подходящ хладилен режим.

Разбира се, можем да се заразим и по контактно-битов път - чрез немити ръце. Не само храната и водата са източник на инфекция. Болният човек замърсява повърхности, които ние докосваме, а след това слагаме ръцете си в устата. Така се заразяваме“, каза Христова, пише Блиц.

По думите й при голяма част от тези инфекции се наблюдават висока температура и упорита диария. При някои от случаите чести изхождания водят до сериозно изтощаване на организма, хлътване на очите и тежко обезводняване. Това е особено опасно за малките деца, при които дехидратацията носи сериозен риск.

„Има обаче и хранителни интоксикации, при които най-характерният симптом е повръщането, но без повишена температура. В тези случаи проблемът не е самата бактерия, а токсинът, който тя е отделила в храната.

Такъв е случаят например със стафилококите. Те отделят ентеротоксини, които причиняват тежка диария или силно повръщане, но без температура. И тук отново основният проблем са храните от животински произход, когато не се съхраняват при необходимите хладилни условия, а остават на стайна температура. В комбинация с високите летни температури това създава отлични условия за бързо размножаване на бактериите“, каза още тя.

На въпрос какви проблеми могат да ни създадат бактериите в морската вода, Христова отговори: „За щастие тези случаи са единични и не се наблюдават всяка година. Когато обаче възникнат, заболяването може да бъде изключително сериозно. Затова е важно първо да знаем как можем да го избегнем, а ако все пак се случи - какво трябва да направим.

Става въпрос за бактерии от рода Vibrio, които се срещат в топлите морски води, особено в крайбрежните райони и в местата, където в морето се вливат реки. Основната рискова група са хората, които влизат във водата с наранявания по кожата. Затова, ако имаме рана, е добре да избягваме къпането в морето. Солената вода няма да ускори зарастването й, а напротив - може да доведе до много сериозна инфекция“, подчерта тя.

„Заболяването започва с възпаление около мястото на раната. Става въпрос за по-дълбоки и пресни наранявания, но има описани случаи и при съвсем нови татуировки. Като цяло рискът е най-висок при по-сериозни и наскоро получени рани“, поясни Христова.

Редактор "Екип на Петел",

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