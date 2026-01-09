Проф. Ива Христова: Един болен от грип може да зарази повече от трима

Редактор: Недко Петров

Повишава се броя на болните от грип, но динамиката е подобна на тази, която имахме предишната година, въпреки че е на малко по-високо ниво. Това обяви проф. Ива Христова. Тя уточни, че с цифри няма да борави, тъй като това, което отчитаме, не е реалното. Според нея реалната статистика показва намаляване, но това не е истинската картина.

Почти всички случаи са от грип А и от неговата разновидност грип H3N2. Тоест едната от двете разновидностите на грипа доминира. Нашите изследвания показват над 85% от типа H3N2. Що се отнася до грип Б, той ще се появи по-скоро към края на грипната епидемия. Ще го очакваме през февруари и тогава ще се увеличат случаите, но още му е рано, допълни по Нова Тв директорът на НЦЗПБ.

Тези мутации, които настъпиха във вируса, засегнаха основно възможността му да по-лесно да се разпространява, тоест един човек да зарази повече хора. Защото по-лесно се прикрепва за нашите рецептори и по-лесно установява инфекция, и след като по-трудно имунитетът го елиминира, се заразяват повече хора. Един болен може да зарази, зависи колко човека са около него, особено по-близкостоящите и с по-дълга експозиция, но може да зарази двама, трима и нагоре, каза още Ива Христова.

