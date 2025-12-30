Проф. Ива Христова: Супергрипът вече е в България

кадър Нова тв

Супергрипът вече е в България. Това заяви пред bTV директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Този вариант на грип А (H3N2) доведе до висока заболеваемост в САЩ и Западна Европа.

Той не е включен в противогрипната ваксина за този сезон. По думите ѝ ваксините са свършили своята работа и това е най-доброто, което може да се направи като профилактика, но тяхната ефикасност понякога намалява спрямо променения вирус.

"95% от изпратените ни щамове са от него, той много бързо завзе пространството и започна да доминира. Изследвани са 23 проби, при 20 е доказан H3N2. Пробите са от цялата страна – и от малки деца, и от възрастни. Този променен щам ще доминира", обясни проф. Христова.

Тя припомни, че първите симптоми са висока температура, болки в ставите, мускулите и главоболие. Допълни, че не започва с хрема и кашлица, а с дразнене в гърлото и отпадналост. Тя посъветва да се правят тестове за грип, за да може личният лекар да назначи правилно лечение.

"Януари и февруари това ще бъде основната патология. Усложненията при грипа са свързани с вирусна пневмония, менингит и енцефалит. Симптомите продължават около седмица. Ден преди да се разболеем сме най-заразни. Можем да засилим организма с витамин D, цинк, селен, топли течности и дезинфекция на гърлото", добави тя.

Пикът на грипа се очаква още в началото на януари. Тя апелира хората, които не се чувстват добре, да си останат вкъщи в новогодишната нощ, за да се ограничи разпространението.

Проф. Христова посъветва родителите с малки деца да оставят малчуганите вкъщи в пика на грипа, ако има кой да ги гледа, или да подсилят имунитета с витамини и пробиотици.

По думите ѝ грипът "може да ни повтори", но с друг тип вирус. Проф. Христова обясни, че COVID-19 напълно е отстъпил място на грипния вирус. Циркулират обаче други респираторни вируси, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища.

