Проф. Ива Христова: Това, че грипът тази година подрани, не значи, че ще е по-тежко

Ваксините срещу грип пристигат у нас поетапно, но за всички, които са се записали, със сигурност ще има. До края на октомври всички заявени ваксини би трябвало да са налични. Тази година са поръчани много повече ваксини в сравнение с миналата година.

Това коментира пред Нова тв проф. Ива Христова.

По мое мнение през грипа преминава една голяма част от населението, но разбира се не всички биват официално регистрирани. В пика на грипа, който е януари и феврурари, имаме огромен брой заболели, така че в този период, ако имаме респираторни проблеми, вероятността те да се дължат на грип, е много голяма, посочи тя.

Грипът е много заразно заболяване и при разпространението му всички се срещат с вируса. Въпреки това голяма част от тях няма да се разболеят, тъй като са в добро състояние и имунитета им ще се пребори. Друга част от хората ще се разболеят, но дори няма да разберат, че е грип, защото ще го прекарат леко, бързо за ден - два. Поне една четвърт от тях обаче ще се разболеят сериозно ни ще им се наложи домашно лечение, а около 1% от тях ще се наложи да влязат в болница, коментира професорът.

Грипът официално е сред нас, доказахме го на 10-и. Първият доказан за тази година пациент у нас е дете, което значи, че грипът е сред нас, щом е заболяло. То най-вероятно се е заразило от обкръжението си, но те са го изкарали безсимптомно, коментира тя.

Това, че тази година грипът е дошъл у нас по-рано, не знами, че ще затихне по-рано или пък ще е по-тежко. Факт е, че имаме болни, но хубавото е, че детето е вече добре и е преодоляло симптомите си, посочи тя.

В цял свят превенцията срещу грип с ваксина е доказала своята ефективност. Много по-изгодно е профилактиката вместо ваксината. Не знам защо няма държавна програма за ваксинация на децата, но това би било много добро решение, тъй като децата няма да боледуват толкова тежко. По-добре е държавата да плати ваксините на децата, отколкото скъпите лекарства за лечение на усложнения, обясни проф. Христова.

При грипа тази година няма нещо по-особено. Трябва да помним, че има специфично противовирусно средство, но трябва да се вземе в първите ден - два, за да има ефект, а освен това този препарат може да се използва и като предпазна мярка, ако у дома някой се е прибрал болен, посъветва тя.

В момента има и доста ковид, всяка четвърта проба в лабораторията е положителна за вируса. Ваксини има, държавата е осигурила, така че който иска, може да се ваксинира, посочи тя.

