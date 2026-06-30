Проф. Ива Христова предупреди българите, пътуващи на тропиците: Могат да внесат заболявания от тропическите комари

Кадър бТВ, архив

Тропическите комари могат да пренасят заболявания, които да бъдат внесени в България чрез заболели пациенти, завърнали се от чужбина. За това предупреди проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, като посочи, че при пътуване в тропически страни е важно да се използват репеленти и тялото да бъде покрито.

Един от тропическите комари, които будят внимание, е Aedes albopictus. По думите на проф. Христова той вече е разпространен в цяла Европа, включително и в България.

Тя обясни, че заболяването може да бъде внесено от пациент, който се завръща от страна, където то се разпространява. След това заразата може да бъде предадена чрез комара, който е типичният вектор, тъй като вече се среща и в Европа.

„За нашата страна нямаме случаи на разпространяване вътре в страната, но имаме увеличаващ се брой случаи на заболели, които се завръщат. Има тенденция вирусната треска Денга да пристига предимно от Малдивите. Друга вирусна треска, също предавана с комари, е Чикунгуня, пристигаща предимно от Сейшелските острови“, каза проф. Христова пред БНТ.

По думите ѝ в България единственото място, където може да се потвърди диагнозата, е Националният център по заразни и паразитни болести.

„Когато пътувате в тропически страни, да се използват репеленти, да се покрива тялото“, допълни тя, пише novini.bg.

Проф. Христова коментира и бактерията Vulnificus. Тя обясни, че бактерията прониква през рана и засяга хора, които влизат в морски води с нараняване на кожата, включително и с пресни татуировки.

„Vulnificus прониква през рана и засяга хора, които с нараняване на кожата навлизат в морските води, включително с пресни татуировки. Тази бактерия е подвижна, среща се в солени води, но не в много солени. През топлите месеци се създават условия за нейното развитие. И при нас по Черноморието се среща, но изключително рядко“, посочи тя.

Бактерията е характерна предимно за Тайланд, Япония, Корея, както и за Съединените щати и Канада.

Проф. Христова предупреди, че инфекцията може да протече особено тежко при хора с подлежащи заболявания.

„Особено тежко протича при хора с подлежащи заболявания. Трябва моментално да се търси лекарска помощ. Развива се за часове, има доста усложнения и висока смъртност“, каза още тя.

Редактор "Екип на Петел",

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