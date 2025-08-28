Проф. Каламарис за 4-дневната работна седмица: Моделът работи много успешно

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Гърция официално въвежда 4-дневна работна седмица като възможност за служителите. Напрактика хората сами ще могат да определят какъв модел на работа да избират. Те могат да изберат 4 дни работа, но по 10 часа на ден, 5 дни по 8 часа или 6 дни работа, но с допълнително плащане.

Всеки може да избира как да работи, независимо от професията и сектора - държавен и частен, коментира пред Нова тв проф. Йаким Каламарис.

От гледна точка на предприемачите и на работниците тези модели се приемат различно. Някои хора го приемат като натиск, други като възможност, посочи той.

Работното време се съгласува предварително с график и то за няколко месеца напред. Например в туристическия сектор още през март месец се договаря с работника какъв модел на работа иска за 6 месеца напред. Така че не се определят нещата седмица за седмица или месец за месец. Оказа се, че през лятото повечето служители избират 6-дневна работна седмица, за да спечелят повече пари. Това е добре и за фирмите, защото така покриват липсата на работна ръка и дупките в графика, коментира той.

Организацията на работата с тези допълнителни възможности изобщо не е трудна. Ние вече имаме опит в това отношение. Като има добра синергия от двете страни, лесно се прави. Чисто организациинно няма проблем. Освен това този модел на работа функционира вече две години в Полша и Испания и при това много успешно, посочи още Каламарис.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!