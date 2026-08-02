Проф. Кантарджиев: Борим се с Гърция и Кипър за първото място по употреба на антибиотици

кадър: БНТ

Заболяванията, пренасяни от комари, остават сериозен риск през летните месеци. Случаи на Западнонилска треска вече са регистрирани в съседни на България държави, включително Гърция, Република Северна Македония и Румъния.

„Не търсим екзотични комари, не търсим тигров комар. Нашенските комари си разпространяват тази треска“, заяви пред БНТ тази сутрин проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология, пише БГНЕС.

Той обясни, че при около 80% от заразените инфекцията протича без симптоми, но при част от хората могат да се появят отпадналост, болки в мускулите и ставите и повишена температура. Най-тежките усложнения са свързани със засягане на централната нервна система и са по-вероятни при хора над 60-годишна възраст и при пациенти с отслабена имунна система.

„Когато се засегне централната нервна система, инфекцията е доста тежка“, предупреди специалистът.

Той призова хората, които са почивали в Гърция или в други държави, където има регистрирани случаи, да потърсят медицинска помощ при неразположение и задължително да информират лекаря къде са били.

„Винаги трябва да се търси медицинска помощ и никога да не забравяме да казваме къде сме били на курорт“, каза проф. Кантарджиев.

По думите му информацията за пътуванията е важна и при съмнение за други тропически заболявания, пренасяни от тигрови комари, сред които денга, чикунгуня и зика. В България засега се регистрират единични вносни случаи, които се локализират, за да не се допусне разпространение на инфекциите в страната.

Проф. Кантарджиев препоръча използването на репеленти, особено при пребиваване на места с много комари. По думите му възрастните могат да нанасят препаратите върху кожата, докато при децата репелентите трябва да се използват върху дрехите и детските колички. Той напомни и за използването на устройства срещу комари в помещенията през нощта.

Друг сериозен проблем остава високата употреба на антибиотици у нас. Според проф. Кантарджиев преди около 15 години България е била на 14-о място по употреба на тези лекарства, а сега е сред европейските лидери.

„Сега се борим с Гърция и Кипър за първото място“, заяви той и подчерта, че това се дължи на забраната за свободна продажба у нас.

Специалистът посочи, че прекомерната и неправилна употреба на антибиотици допринася за развитието на микробна лекарствена резистентност – един от най-сериозните проблеми при лечението на вътреболничните инфекции.

По думите му при установяване на опасен бактериален причинител трябва да се прави антибиограма, която показва към кои антибиотици микроорганизмът е чувствителен и помага да бъде избрано правилното лечение.

„Когато говорим за персонализирана медицина, микробиолозите от 70 години го правят“, отбеляза проф. Кантарджиев.

Редактор "Екип на Петел",

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