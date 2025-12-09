Проф. Кантарджиев: Дано грипната вълна тръгне преди празниците

Пиксабей

Имаме епидемично разпространение на грипа, съобщи в ефира на БНР проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Изоставането с липсата на грипни вируси у нас вече се компенсира. Следващата и по-следващата седмица може да очакваме бързо увеличаване на случаите, обясни той.

Кантарджиев отбеляза, че при един от подвариантите на основния щам на вируса, който доминира в Европа, има малко изместване от ваксиналния щам, но "ваксините действат", затова "който има възможност, да се ваксинира".

Специалистът препоръчва и "комбинация на ваксините с фармакологични мерки" – да имаме подръка антивирусно лекарство заради късия инкубационен период.

"И фактически в рамките на първите десетина часа ако започнеш антивирусна, антигрипна терапия, в следващите 48 часа ще почувстваш голямо подобрение. Хората от семейството могат да вземат по една таблетка профилактично от антивирусното лекарство."

Обикновено пикът е в края на януари. Дано вълната да е започнала преди по-дългите почивки около Коледа и Нова година, за да се намали епидемичното разпространение, коментира проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Преди всички".

По думите му, сега е моментът да вземаме повече витамини, като не забравяме витамин Д. С продължителен и прекомерен прием на витамин С може да се увредят бъбреците, предупреди той.

