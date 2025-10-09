Проф. Кантарджиев: Грипът ще дойде през ноември

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Специалистът по заразни болести проф. Тодор Кантарджиев съобщи по bTV, че в момента има 200 регистрирани случая на ковид, което е с 12% повече от по-предната седмица. Той коментира иронично новите „варианти” на вируса, като обясни, че те получават нови имена само за да се повиши вниманието на хората и да се предизвика интереса на медиите.

Проф. Кантарджиев подчерта, че бързите тестове от аптеките често дават грешен резултат.

„Боли ли те гърлото - веднага вземете мерки. Казвал съм и преди - лимон и сода, има и много препарати”, коментира той.

Специалистът каза също, че заболяването продължава няколко дни. По думите му, борбата с вируса трябва да започне с редовно проветряване, ползване на носни кърпички и дезинфекция на повърхностите. Кантарджиев препоръча всички на 65 да се ваксинират срещу ковид и грип.

„Грипът ще дойде през ноември, няма да ви кажа сега часа”, пошегува се професорът.

