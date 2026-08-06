Проф. Кантарджиев: Пийте мътеница на малки глътки срещу обезводняване в жегите

кадър: бТВ

Нямаме увеличение на количеството инфекциите, свързани с горещото време и ентеровирусите, не се забелязва такъв ръст. Да се надяваме следващите седмици, продължават горещините, че няма да имаме голям брой заболели, каза в ефира на БНР епидемиологът и бивш директор на НЦЗПБ проф. Тодор Кантарджиев.

Той описа симптомите и каза, че горе долу за 24 – 48 часа се оправят възрастите от този вирус след период с болки по мускули и стави, главоболие и температура.

"При децата е обикновено 2 – 3 дни, имат разстройство, а мерките са диета, защото вирусът не предизвика обезводняване. Докато при други инфекции могат да доведат до обезводняване и разстройство и повръщане, и тогава трябват да се приемат и солеви разтвори. При ентеровирусите минават за около 3 дни", предупреди професорът.

И обясни, че най-много се говори за ешерехия коли в морската вода:

"Обикновено се изследва, защото най-лесно се доказва количеството, което е свидетелство за фекално замърсяване, затова се следи в питейните води и също така във водите, където се къпят хората. Трябва да е ниско количеството. Инфекциите от ешерихия са опасни, свързани със замърсени води, особено от предприятия, произвеждащи мляко и месо - обикновено кравефермите."

За бактерий, на който му намират различни имена, за да се интересни – убиеца, човекоядеца - става въпрос за един вибрион (vibrio) професорът каза:

"Тези бактерии са няколко стотин и обикновено са във водите - сладките и слабосолени води – брахични води, където реките се вливат в морета и океани. Нашето Черно море е брахично с ниско съдържание на коли, което го прави приятно за къпане".

Професор Кантарджиев коментира и западнонилската треска.

Пикът ще е края на август, не защото ще има много ухапани, а защото има инкубационен период от една, две седмици, за де прояви заболяването. И предупреди, че за почивка в Гърция най-важното е да не ви хапят комари, пренасящи инфекцията:

"80% не разбират, че са нахапани с комари, носител със западнонилска треска и 80% имат имунен отговор. 20% имат една, две седмици след ухапването болки в мускулите и стави и неразположение – слаба температура, развива се вирусът без да покаже най-лошата си страна, тя се показва в един на 200 ухапани – възпаление на мозъка – тежко състояние, дезориентация, висока температура и пълната картина на засягане на мозъка от вируса."

За жегите и срещу обезводняване проф. Кантарджиев препоръча да се пие – мътеница – айрян със сол. А принципът е че да се пие на малки глътки. "Опасно е много студена вода от хладилника да се пие когато влизаме от жегата. Важното е, когато се компенсира много вода, да има и соли", каза още той.

Професорът предупреди, че регистрираните случаи на половопредаваните инфекции т. г. са 3 пъти повече – гонорея и 2 пъти повече хламидиална инфекция:

"Двете са опасни, защото запушват тръбите на матката и водят до безплодие и ако не се демагогства с борбата с демографската криза, "а наистина се мисли за българския народ, защото около 100 000 семейства се борят с безплодието, искат да имат деца, наистина трябва да се обърне внимание на това нещо".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!