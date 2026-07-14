Проф. Кантарджиев: Само един от 200 ухапани от заразен комар може да направи усложнение

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Само един от 200 ухапани от заразен комар може да направи усложнение, заяви пред БНР проф. Тодор Кантарджиев – бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Неговото мнение идва, след като Гърция регистрира първи потвърден случай на западнонилска треска за тази година.

"80% от хората, които са ухапани от комар, който е пренесъл в тях вируса, не разбират въобще, че са заболели. Те развиват имунен отговор към това заболяване без никакви прояви, свързани със здравословното им състояние. 20% от хората в рамките на 1 до 2 седмици не се чувстват добре, имат болки по мускулите, ставите. Това не е тежко изразено, но могат да покачат температура. Те също правят имунен отговор, но много леко изкарват заболяването", обясни той.

По думите му от 200 ухапани от заразен комар само един може да направи усложнение – това е възпалението на мозъка от типичен вирусен енцефалит, който някой път заплашва и живота, пише novini.bg.

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"Това е една вирусна инфекция, която се предава от широкоразпространените и у нас комари. Това не е някаква тропическа треска, която се предава само от екзотични тигрови комари. Тя се предава от всички комари. Това е една инфекция, която се е зародила, проучена е в Африка, но след години, десетилетия, тя се разпространява на много места. Учуден съм, че доста късно тази година в Гърция се доказва такъв случай, защото лично аз имам наблюдения за българи, които са били в Гърция, и е много вероятно да са се върнали с такова заболяване", коментира проф. Кантарджиев в интервю за предаването "Преди всички".

Симптомите на заболяването са главоболие, температура, отпадналост, мускулни и ставни болки в рамките на 1 до 2 седмици. Специалистът препоръчва в такива случаи хората да се консултират с лекар, като се каже и в кои държави е бил. Важно е заболелият да ограничи възможността да бъде хапан от комари, които могат да разнесат заболяването и в България, отбеляза той.

Проф. Кантарджиев посъветва българите, които ще пътуват до Гърция, да ползват репеленти.

Относно втория случай на американски гражданин, заразен с ебола, епидемиологът разясни:

"Опасността да се заразиш с ебола е ако се грижиш за много тежко болни и ако погребваш починали от ебола. Това са главно медицински лица, които са се грижили в лагерите за болни. Случаите на ебола са доста в Конго и Уганда".

През лятото е нормално повишаването на случаите на ентеровирусните инфекции, напомни още проф. Кантарджиев. Той наблегна и на проблема с боклука в някои столични квартали и разясни опасностите от това.

Редактор "Екип на Петел",

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