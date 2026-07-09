Проф. Кантарджиев: Внимавайте с летните инфекции и храната, ентеровирусите ни повалят за 3 дни

кадър: БНТ

Респираторните заболявания са на най-ниското ниво през този период от годината, но това не трябва да се подценява. Това каза проф. Тодор Кантарджиев в ефира на предаването "Утрото на фокус" по Радио "Фокус".

"Трябва да имаме предвид много инфекции, които са характерни за лятото", предупреди той. "Първо, това са инфекции, свързани с храносмилателния тракт. Летният сезон е благоприятен и за развитието на ентеровирусни инфекции", добави гостът.

Проф. Кантарджиев призовава за използване на хигиенни кърпички, съдържащи хлорхексидин, тъй като веществото унищожава ентеровирусите. "Хубаво е да се използват, когато човек отива на почивка, тъй като ентеровирусите са характерни за жегите и често се предават при контакт с вода", предупреди професорът.

"Характерно за ентеровирусите е влошеното състояние в рамките на един до три дни, придружено с болки в мускулите и ставите, висока температура, гадене и повръщане. В редки случаи може да се появи и стомашно-чревно разстройство", обясни проф. Кантарджиев.

"Много рядко, но могат да се появят и усложнения в централната нервна система, затова съветвам за внимателно миене на ръцете и плодовете и използване на хигиенни кърпички, когато сме при занижени хигиенни условия", посъветва гостът.

Редактор "Екип на Петел",

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