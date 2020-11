Проф. Кантарджиев прие хиляди комплекти за PCR тестове, дарени от САЩ

Снимка: U.S. Embassy Sofia, фейсбук

Проф. Тодор Кантарджиев прие дарени от посолството на САЩ хиляди комплекти за PCR тестове.

Горди сме, че помагаме на България в борбата с COVID-19 в този критичен момент!

Посолството на САЩ дари високотехнологични комплекти за PCR тестване за COVID-19 на Националния център по заразни и паразитни болести в България. Тези комплекти ще позволят на Центъра да увеличи националния капацитет за PCR тестване, да проследи по-добре разпространението на COVID-19 и да помогне за защитата на българските общности. Дарението включва над 7 000 теста за COVID-19 и се оценява на 250 000 лева. Ние се #ВъзстановявамеЗаедно, като поставяме хората на първо място, написаха от U.S. Embassy Sofia на страницата си във фейсбук.

Дарението беше предоставено от Ив Гауър, новия аташе по медицинските въпроси на Посолството на САЩ. Ив е работила в посолства на САЩ по целия свят и се гордее, че си сътрудничи с нашите български партньори в борбата с разпространението на COVID.

We are proud to help Bulgaria fight COVID-19 at this critical time!

Today, the U.S. Embassy donated highly reliable COVID-19 PCR testing kits to Bulgaria’s National Center of Infectious and Parasitic Diseases. These kits will allow the NCIPD to increase the national capacity for PCR testing, better track the spread of COVID-19, and help protect Bulgarian communities. The donation includes over 7,000 COVID-19 tests and is valued at 250,000 leva. We are #HealingTogether and putting people first.

Eve Gower, the U.S. Embassy’s new medical officer, delivered the equipment today. Eve has worked in U.S. embassies around the world and is proud to be collaborating with our Bulgarian partners to fight the spread of COVID.

