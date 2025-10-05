Проф. Кантарджиев със сериозно предупреждение към търсачите на пари в Царево и "Елените"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Изтъкнатият медик проф. Тодор Кантарджиев предупреди всички търсачи на пари и ценности след бедствието по южното Черноморие. Припомняме, че тълпи се изсипаха по плажовете на Царево и "Елените" в търсене на изгубеното след потопа имане. В социалните мрежи се появиха и снимки, и видеа на намерени банкноти от 50 и 100 лева.

Всяко наводнение крие своите рискове за здравето, особено когато се извършват дейности по почистването и когато хората са в калта и водата, дебело подчерта проф. Кантарджиев в студиото на предаването "На фокус" по Нова телевизия.

Трябва да се имат много добре няколко неща, допълни той: първо всички ранички, които възникнат и всички рани, които възникват при тези действия, трябва да бъдат много добре дезинфекцирани, защото инфекциите от водата са много опасни. При едно такова наводнение много вероятно и фекални води да са попаднали във водната маса, което крие риск за здравето затова трябва да се внимава и да се избягва

Той зачекна и грипа, особено преди зимата, като оповести данни на Европейския център по контрол на заболяванията, които показват, че в нашата държава към момента е слабо разпространението на грипа. В Румъния е също така слабо разпространението на грипа. Има няколко европейски държави където има вече доказани първите случаи на грип, обясни той.

Горещо съветвам хората да си направя ваксина, особено тези, които имат хронични заболявания, най-вече на дихателната система и на кръвоносната система.

