Проф. Кантарджиев съветва: Удължете междусрочната ваканция на децата заради пика на грипа

Аз много приказвам, ама винаги се чудя дали има кой да ме чуе. Очевидно обаче хората слушат и има полза. В момента доминиращият вариант на грипа у нас е H3N2. Преди празниците казах, че ще имаме увеличение на болните заради събиранията на едно място и така и стана. Но може да кажем, че в момента все още не сме в пика на епидемията, както е в някои държави, като например Франция.

Това коментира пред Нова тв проф. Тодор Кантарджиев.

Наистина новият грип се предава много по-лесно, но важното е, че не причинява заболяване по-тежко от другите варианти. Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения, но ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективния имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Този грип е опасен за децата във възрастта от 5 до 14 години. Там очакваме най-много болни, коментира той.

Иначе ваксините срещу грип действат. В момента 91% от ваксините по програмата за възрастните хора у нас са изразходвани. Моля колегите, които все още имат от тези ваксини в хладилниците си, да ги слагат, защото все още има възможност хората да се предпазят, тъй като пикът ще е в началото на февруари, а са нужни 2 седмици, за да се изгради имунитет, коментира той.

Най-важното е да не остават ваксини. Ако хората търсят ваксини, нека се обърнат към личните си лекари, тъй като при тях все още има количества, обясни той.

При децата тези ваксини предпазват до 70% от влизане в болница, когато си грипав. При възрастни поради мутациите във вируса тези проценти са едва 35-40%. Това сочат данните от Англия, посочи професорът.

В интерес на общественото здраве е хората да са здрави, т.е. повече хора да са ваксинирани. Старата максима казва, че по-добре е да се плати 1 долар за предпазване, отколкото 10 долара за лечение, посочи той.

Тази седмица нямаме кой знае какво увеличение на заболелите от грип, в аптеките няма опашки от кашлящи хора. Така че още не е дошъл пика, но се очаква да настъпи в последните дни на януари или в първите на февруари. Няма да е лошо междусрочната ваканция да се удължи с ден -два или да стане четири дни заедно със съботата и неделята, защото това води до намаляване на случаите, посъветва професорът.

