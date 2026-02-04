Проф. Кантарджиев за грипа: Намираме се в плато, случаите ще намаляват

кадър Bulgaria ON AIR

Проф. Тодор Кантарджиев коментира, че през последната седмица в Националния център по заразни и паразитни болести има отчетени 147 случая на 10 хиляди. “Намираме се в плато, което е пикът и трябва да очакваме бавно и постепенно намаляване на новите случаи", коментира проф. Кантарджиев пред "България сутрин".

Специалистът отчете, че е нямало претоварване на болниците и големи опашки пред лекарските кабинети и пред аптеките. Той добави, че интересът към ваксините е бил голям. "Хората се научиха да имат под ръка изписаното от лекар лекарство за грип, което не ги държи по една седмица болни и за 48 часа оздравяват".

Проф. Кантарджиев отчете, че тази година за първи път се е използвало масово профилактичното действие с лекарства срещу грип. Той подчерта, че най-важното нещо, когато сме болни, е да си стоим вкъщи, за да не заразяваме околните.

"Подвариантът К не можем да кажем, че причинява по-тежко заболяване и усложнения, но при децата между 5 и 14 години, поради липса на колективен имунитет, има доста болни", уточни проф. Кантарджиев и добави, че най-много болни деца има в областите Ямбол, Хасково и Плевен.

"Вирусът Нипа още от края на 90-те години е известен с епидемичните взривове, които направи. Имаше много висока смъртност - от 50 до 80%", каза проф. Кантарджиев и уточни, че за да се заразим, трябва много близък контакт със заразен или с болно животно, например прилеп.

"В нашата страна го няма този микроорганизъм. Здравните власти правят всичко възможно, за да не допуснат внос. Имаме възможност за бърза диагностика на тази инфекция. Вероятността да се заразят европейци е много малка", обясни проф. Кантарджиев пред Bulgaria ON AIR.

"Случаите на COVID-19 тази година са много малко. Малко повече от същия период на миналата година", отчете специалистът и добави, че инфекцията вече не представлява опасност - вирусът мутира.

Проф. Кантарджиев съветва само хора с тежък имунен дефицит или хора, които са със заболяване, което може да доведе до тежка инфекция, да се ваксинират.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!