Проф. Кантарджиев за здравните експерти в администрацията: Те като почнат да мислят, отиват 5-6 години

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

За възрастните хора над 65 години има 100 000 ваксини срещу повече от миналата година. Назалните ваксини за децата са с 5 000 повече и на няколко пъти става снабдяването с ваксини. В момента е времето за ваксинация, защото въпреки катастрофалните предсказания не мога да кажа, че много грип се е развил. Миналата седмица не е доказан грипен вирус.

Това коментира пред Нова тв проф. Тодор Кантарджиев.

В последната седмица регистрираните с ковид също са по-малко от по-предишната седмица. Като цяло този вирус намалява в Европа. Та разни катастрофи в момента няма на епидемиологичния форн. Искам да ви кажа, че има голямо разнообразие на различни вируси в момента, които причиняват хрема, кашлица, дискомфорт и температура. Това са вируси с различни имена и с по-дълъг инкубационен период от грипа. Бавно се развива инфекцията и могат да се вземат мерки както срещу болките в гърлото, така и с антиоксиданти и не големи количества витамини могат да се компенсират нещата за едно по-бързо преминаване на инфекцията, посочи той.

Някои колеги казаха, че пикът на грипа ще дойде тази година малко по-рано, а аз казах, че ще дойде малко по-късно, защото е топло време и е дълго лятото. Първите взривове винаги е през ноември, декември е епидемиологичното разпространение и пика е в края на януари - февруари, обясни той.

В интерес на здравната каса е повече хора да се ваксинират, отколкото да боледуват. На мнение съм, че трябва да се разшири назалната ваксинация, тъй като тя има по-добро търсене. Ако касата плаща за ваксинация, по-малко ще се боледува от грип. Ама те експертите като тръгнат да мислят, поне 5-6 години ще мислят, коментира той.

