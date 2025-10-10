Проф. Киров: Парламентът приема нескопосани закони и оставя магистратите да се карат

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Разбира се, че имаме и.ф. главен прокурор, след като прокурорите си получават заплатите, това заяви конституционалистът проф. Пламен Киров в „Лице в лице” по bTV. Той коментира, че ако се поставя въпроса за ръководителя на прокуратурата, по същия начин трябва да се постави и за Висшия съдебен съвет.

„Ние сме държава на изтеклите мандати, държава в изтекъл мандат”, заяви юристът.

Той коментира също, че депутатите пишат закони „на крак”, а след това за магистратите остава да се карат помежду си. Той даде пример за противопоставянето на позициите на съдийската и прокурорската колегия.

Депутатите трябва да поемат отговорността си и да излъчат своята квота във ВСК, тогава казусът с Борислав Сарафов ще изчезне, заяви проф.Киров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!