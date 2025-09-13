Проф. Коларова: Румен Радев е малък и без капацитет да предложи алтернатива

кадър Нова тв

Политологът проф. Румяна Коларова заяви, че президентът Румен Радев е "малък и безсилен фактор в политиката" и "няма капацитет да предложи алтернатива". Коментарите бяха направени в ефира на "Седмицата на Дарик", където експертът анализира актуалната политическа обстановка в страната.

"Президентът няма капацитет да предложи алтернатива, той не може да направи магията на Сакскобургготски", посочи Коларова, като подчерта, че Радев не разполага с подкрепа на местно ниво и ресурси в местната власт.

Според политолога, президентът няма възможност да създаде политическа алтернатива, тъй като политическото пространство за него е "силно стеснено от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, които експлоатират евроскептицизма".

Коларова определи предстоящия вот на недоверие като различен заради новата коалиция, която го инициира, по-общата формулировка и 80-те страници мотиви. Тя подчерта, че ефективността на вота зависи от самата опозиция.

"Проблемът е, че вотовете не бяха различни и бяха внесени от две малки партии, които едвам са минали 4-процентовата граници и настървено говореха за вотовете си недоверие. Това не е начин да покажеш сила и че си надеждна алтернатива", смята експертът.

Политологът изрази убеждение, че предсрочните избори биха били "политическа катастрофа" за ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало, поради което управляващите ще направят всичко възможно, за да ги избегнат.

Коларова засегна и темата с нападението над началника на ОДМВР-Русе, подчертавайки две измерения на казуса - парламентарното и политическото.

"Казусът в Русе има две измерения. В рамките на парламентарната група Дилов-син радикално защити Даниел Митов. Бойко Борисов направи оценка, че това е битов инцидент", обясни тя, като добави, че по нейна оценка ще има кадрови санкции, но не и оставка на министъра.

Коларова критикува "Продължаваме промяната" и ПП-ДБ за реакцията им по случая: "Реакцията на "Продължаваме промяната" и на ПП-ДБ е да вземат позицията на адвокатската защита на момчето, което безспорно е нанесло тежка телесна повреда и то в гръб".

Според политолога, президентските избори ще променят политическата ситуация в страната, независимо от резултата.

"Независимо от резултата на президентските избори, те ще променят политическата ситуация. Всички имат дълбоки основания да твърдят, че президентските избори ще бъдат повратна точка", заключи Румяна Коларова.

