Проф. Коларова: Това не е реформа. Управляващите да вземат пример от Дара

Смяната на ръководители на ключови държавни структури продължава ударно. Вчера стана ясно, че целият Съвет на директорите на Българския енергиен холдинг е освободен от енергийния министър заради забавени реформи и риск да загубим над един милиард евро.

С поста си се раздели и шефът на Агенцията за безопасност на храните. Сменено е и ръководството на Държавен фонд „Земеделие“.

На този фон стана ясно, че в правосъдието промените ще се случват с доста по-бавни темпове. На среща на правосъдния министър с членове на ВСС стана ясно, че е реалистично изборите за професионалната квота за съвета да приключат през втората половина на октомври, а изборът на нов главен прокурор ще стане най-рано през март догодина.

Дали това означава, че плановете за бърза съдебна реформа са били свръхамбициозни, коментират политолозите проф. Румяна Коларова и Теодор Славев, както и социологът Юрий Асланов пред БТВ.

„Многократно вече беше заявено и констатирано, че смяната, персоналната смяна в съдебната система въобще нищо няма да реши. Значи това не е реформата“, заяви проф. Коларова.

По думите ѝ, дори кадровите промени да се случат по-късно, това не означава, че междувременно не могат да бъдат направени „съществени промени“ в процедурите и законодателството.

„Институционалната промяна не се случва с промяна на правилата. Институционалната промяна се случва със промяна на успешната стратегия“, каза още тя.

Като пример Коларова посочи успеха на певицата DARA, според нея доказващ, че успехът може да бъде постигнат „без да имаш някакъв спонсор“, а чрез „много труд“.

„Това, което за мен е интересно и аз много внимателно ще гледам, са успешните стратегии в съдебната система. До този момент успешната стратегия в съдебната система е ясна – трябва да бъдеш свързан с мрежата на брокерите на власт и трябва да им се отчиташ или да стоиш встрани и да не ги настъпваш“, заяви политологът.

Социологът Юрий Асланов предупреди, че при всяка нова власт определени характеристики се разкриват постепенно.

„На лице са някои притеснителни симптоми от сега. Като високомерие, като надменност. Те често прерастват в самозабравяне. И оттам вече е много тънка граница до злоупотреба с власт“, каза той.

Според него новите правила за работа на парламента са „плод на едно голямо объркване, неразбиране за това в кои управленски сфери трябва да се бърза и в кои - не“.

„Парламентът не е място за бързане. Там всичко трябва да бъде разточително, бавно, след много празни приказки и безсмислени дискусии. Те решиха там да бързат, вместо в другото място, където хората очакват бързи решения – правителството, изпълнителната власт“, коментира Асланов.

По думите му управляващите се опитват „да се материализират като власт по-бързо, отколкото хората очакват решения“.

„За известно време опаковката може да крие липсата на съдържание. Тоест пиарът да компенсира отсъствието на резултати. Но това продължава известно време“, каза още той.

Асланов предупреди, че хората могат „бързо да се разочароват“, а обществената подкрепа „да прерасне в масово отрицание“. „Не очаквам чудеса. Дано да не се окаже така, че една стара олигархия е заменена с нова, а може би със същата, но с нов чорбаджия“.

„В България моделът, по който се правят назначенията в администрацията, е смесен. В някои държави доминиращ е този на така нареченото министърско доверие, тоест министърът напълно и неограничено може да сменя в изпълнителните агенции ръководствата. България е смесен модел, защото има конкурсно начало“, коментира Теодор Славев.

По думите му не е професионално да се сменят ръководители без анализ на работата им, визирайки смяната на изпълнителния директор на БАБХ.

Според него логиката е „не е наш човек“.

„Тази логика през годините винаги е била прилагана в България по същия начин. И не е довело до това ние да имаме професионална и независима администрация“, заяви политологът.

По темата за съдебната реформа Славев отбеляза, че процедурата е дълга и това е било известно още по време на предизборната кампания.

„Аз бих разграничил нещата на две. От една страна е начинът, по който ще бъдат избрани хората от НС. Ако видим, че ние имаме толкова кандидати, колкото позиции трябва да бъдат избрани, означава, че избор няма и че те са назначени“, предупреди той по повод избора на членове на ВСС.

Според него важно ще бъде и как ще бъдат организирани изборите сред магистратите.

В разговора беше засегната и темата за напрежението между управляващи и опозиция около новите правила за работа на 52-рото Народно събрание.

„В момента, без да знаят, управляващите избират между два модела на парламентаризъм“, каза проф. Коларова.

Тя определи единия като „говорещ парламент“, в който има силна конфронтация, а другия – като „работещ парламент“, при който компромисите се постигат в комисиите.

„Това, което в момента те правят с процедурите, те рискуват да се стигне до принципна конфронтация. Ако те си мислят, че по някакъв начин с правилата могат да избегнат конфронтацията с „Възраждане“, дълбоко се лъжат. И в най-консенсусния парламент „Възраждане“ ще бъде радикално „не“, предупреди тя

