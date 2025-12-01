Проф. Константинов: Който си мисли, че ако падне правителството, няма да влезем в еврозоната, греши

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Нека да има протести! Това дори е задължително, защото ако в една държава няма силна опозиция, властта се олива, коментира проф. Михаил Константинов по повод това, че за тази вечер са насрочени протести и то не само в София, но и в останалите големи градове на страната.

Може би за първи път през последните години виждам протест с неясни искания. Миналата седмица в протеста имаше две основни групи и те могат да бъдат обединени с искане за падане на правителството. Но това не виждам как може да бъде полезно за България в този момент. Едната група ограничи своите искания до корекция на бюджета, коментира той.

Ако сега има предсрочни избори, резулатът ще бъде подобен на това, което виждаме в момента. Единствената неизвестна е влиза или не влиза президентския проект, обясни той.

Ако сега падне правителството на 2 февруари ще отидем да гласуваме. Какво ще се случи дотогава? - ще сме влезли безвъзвратно в еврозоната. Така че на всички, които си мислят, че ако правителството падне, ще се отложи приемането на еврото - не, това няма да стане така. Така че какво искаме всъщност?, коментира той.

Протестите са, защото властта се оля твърде много, защото тя не чува хората, тя стана нагла, коментира журналистът Емилия Милчева.

