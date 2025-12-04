Проф. Константинов: Протестът има тежест на 25 депутатски места

кадър Нова телевизия

Всеки протест, особено големите, имат своето реално измерение, в последния случай това са 25 депутати в парламента, това каза по Нова телевизия експертът по избори проф. Михаил Константинов. Той обясни, че „цената” на един депутатски мандат е около 10 хил. гласа, а в протестите в цялата страна са участвали 250-260 хиляди човека.

„С протести се сваля власт, но новата идва с избори”, коментира той и допълни, че част от резултата от протеста може да се разсее към по-малки партии.

Проф. Константинов призова протестиращите да гласуват, ако не искат недоволството им да остане без резултат. Той каза също, че избирателна активност от 50% при следващи избори би била много добра на фона на това колко хора гласуват в другите европейски страни.

Математикът коментира и въвеждането на еврото, като предупреди, че ще има много измами, ще има и грешки на хора, които не са свикнали с новата валута. „Фалшиви левове долу-горе мога да позная, но фалшиви евро ще ми е по-трудно”, призна проф. Константинов.

