Проф. Константинов: Те нашите пенсионери банкомат не са виждали, вие искате да гласуват на машини

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Категорично не е добре в момента да се пипат изборните правила. Правилото е такива промени да се правят поне година преди избори, а ако се пипне, то те да важат не за следващите, а за по-следващите избори. Въобще пипнете ли правилата 6 месеца преди избори, те автоматично са опорочени. Така че в момента депутатите се забавляват с поредните промени в изборното законодателство, но нов начин на гласуване няма да има, тъй като остават два месеца до изборите и няма време за каквото и да било и ще си гласуваме по стария начин.

Това коментира пред Нова тв проф. Михаил Константинов.

Последните шест избора показаха, че когато българинът има право на избор между хартия и машина, той в около 57% от случаите избира хартията. А в малките секции по селата е правилно да има само хартия, защото хората там не са виждали машина. Те дори банкомат не са виждали, камо ли машина. Те си получават пенсиите на ръка. Това са около 800 000 български пенсионери. Така че да се лишат избирателите от хартия, не е правилно, коментира той.

Вярно е, че при машините недействителни гласове няма. Но мога да се обзаложа на каквато и да е сума, че с изключение на изборите за общински съветници, при всички останали видове избори недействителните гласове са едва между 2 и 4%, което е в нормата. При общинските съветници недействителните достигат до 15% заради преференциите, коментира той.

Това със сканиращите машини няма как да стане за тези избори. Това освен това ще струва 50 млн. евро, които евентуално ще се дадат и след един – два избора ще ги хвърлим тези машини. Бизнесът с машините е добър, разбирам го, няма лошо, но стига сме печелили на гърба на българския народ. И вече не е чак толкова важно колко ще похарчим, важно е, че ние тотално разбихме доверието в изборния процес, посочи професорът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

