Проф. Коста Костов: Българинът живее ден за ден, ние сме кухненски революционери

"Освен обичайните болести, от които боледуваме и заради които сме на последно място в ЕС по здравни показатели, българинът обича да живее живота си ден за ден. Това не говори добре за неговото самочувствие и отношение към живота. Щастливите хора се грижат за здравето си, защото гледат към бъдещето. За бъдещето си се грижат щастливите общества. Ние сме кухненски революционери - ракията, мезето...", каза пулмологът и интелектуалец проф. Коста Костов в неделното издание на "България сутрин" по България он ер.

Той сподели, че чрез книгата си "Бяло и черно" цели да провокира хората.

По думите му нашето общество боледува от тези, които са така нареченото сиво вещество, но се намират в сивия сектор и не искат да се пробудят.

Проф. Коста Костов разкри пред Bulgaria ON AIR защо на корицата на книгата е изобразен собственият му профил в комбинация с бръснарско ножче.

"Има 69 мисли, които са свързани с моята 69-а година, тъй като книгата беше замислена да излезе преди моя 70-годишен юбилей. Има 108 есета, размисли, фрагменти... Много обичам късия литературен жанр. Настроих се да пиша в къса форма. В късите форми може да се изрази страшно много", каза още проф. Костов.

"Чрез тази книга лая срещу кучетата, които ни преследват. Нашият път е напред към Европа и общото благо", подчерта пулмологът.

Гледайте целия разговор във видеото.

