Проф. Малинов: Това е бюджет на клиентелата на ГЕРБ и ДПС

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Това е бюджет на клиентелата на ГЕРБ и ДПС. Те ще са доволни, те ще са лоялни, те ще защитават това правителство, и сметката ще се плати не само от работещите граждани и техните работодатели, а от всички нас следващата година. От тези, които в момента късогледо се радват на увеличението на заплатите си като държавни служители или хора на държавния бюджет.

Таково пиперливо мнение за бюджета изрази проф. Светослав Малинов.

Когато се види, че всичкото това, не Дай боже, след година, две започва да ни се връща под формата не само на по-високи цени, в което не вярвам, а на инфлация, тогава ще стигнем до стария извод, който сме позабравили, допълни той.

Изводът, че когато доходите растат много по-бързо, с много по-голям процент от инфлацията, или трябва да стане бум в икономиката да имаме 30% повече приходи, или ще гледаме как парите ни се стопяват по друг механизъм. Не кражба, не корупция, а просто поради недалновидна фискална политика, заяви още в „Лице в лице“ Светослав Малинов.

