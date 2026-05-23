Проф. Мермерски: България трябва да получи нещо от САЩ

Много се радвам, че Радев е повдигнал въпроса, затова да получим и ние нещо в замяна. Американските самолети стоят на летището от няколко правителства преди това", коментира международният анализатор проф. Йонко Мермерски в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Темата стана отново актуална, след като стана ясно, че в телефонен разговор с американския президент българският премиер е заявил, че очаква въпросът за отпадането на визите за България да се разглежда по спешност.

"Отмяната на визите няма да се случи, ако правим кампании как хората да получават по-голям процент визи. Това става на високо ниво. Ако се положат формални дипломатически усилия, визите за нас ще отпаднат", коментира още проф. Мермерски.

По думите му ние сме най-надеждният член на НАТО за партньор на САЩ.

"Ние им даваме възможност освен да летят над нашата страна, позволяваме им да зареждат цистерните си тук", допълни той.

Проф. Мермерски заяви, че се подготвя посещение на Путин в Белия дом през септември.

"Такова посещение можа да се случи, може и да не се случи. Пропуска се факта, че глобализацията наистина е приключила и се разделяме на сфери на влияние. Големите сили са се разбрали помежду си да не си "стъпват по мазолите", каза той.

