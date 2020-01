Проф. Мермерски: Тръмп ще бъде избран през 2020

Твърдата политика на САЩ е, че Европа трябва да си осигури диверсификация - чрез втечнен газ, който Америка може да достави, и да се намали зависимостта от руския газ.

Това, което е казал помощник-държавния секретар (на САЩ Хейл), е абсолютно вярно и няма никаква промяна. Ще го кажа твърдо, от американска страна, и това не е тайна, цялата идея на САЩ, откакто Тръмп е президент, е енергийна независимост.Това заяви в eфира на "Канал 3" проф. Йонко Мермерски за отношението на САЩ към газопровода "Балкански поток" през България към Централна Европа, цитиран от Блиц."Сега при удара срещу Сюлеймани се видя как той имаше по-малък ефект по отношение на цената на нефта. И то защото в момента разликата е, че глобално САЩ са енергийно независими, те са износители на енергия, и цялата идея (тя не е тайна), е че Щатите са енергийно независима държава в момента, не зависят от нефта в Залива, и искат да помагат, да предоставят на Европа течен газ, за да бъде Европа по-независима от руския газ", обясни проф. Мермерски, който превеждаше при срещата на президента Тръмп с българския премиер Борисов във Вашингтон."Не мога да направя конкретни коментари, защото бях там, не мога и да коментирам какво казва премиерът ни Борисов, защото не е моя работа. Но също така не знам точно какво се цитира - има нюанси едно такова нещо. Но не е никаква новина, че САЩ абсолютно искат да направят Европа независима енергийно от руска енергия. Това, което (заместник-държавния секретар на САЩ) Хейл представя, е позицията на Тръмп от първия му ден като президент, даже и от кампанията му", подчерта проф. Йонко Мермерски.Изобретателят донесе новата шапка на Доналд Тръмп за президенската кампания за преизбираненто му през 2020 г. За разлика от червената с надпис Make America Great Again за 2016 г. ("Да направим Америка отново велика"), на новата е изпитано Keep America Great ("Поддържайте Америка велика")."MAGA бе първият му девиз, сега е Keep America Great - счита се, че Америка си върна старата слава за лидер в света", каза проф. Йонко Мермерски.На въпрос на водещата Наделина Анева кой от двамата президенти - Клинтън или Тръмп, на които е превеждал лично, е по-убедителен, проф. Мермерски отговори: "Този е много интересен въпрос, той няма отговор, защото зависи кого питате. За мен Тръмп е по-убедителен - казвам Ви го отсега, запишете го: президентът ще бъде избран за 2020! После, ако искате, ще ми се подигравате! Импийчмънт? Няма какво да чакаме тази процедура, демократите губят време, казал съм го отдавна. Шумното малцинство не печели изборите", категоричен е проф. Мермерски.

