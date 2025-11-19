Проф. Михайлова: Време за референдум за еврото няма

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Конституционният съд се произнесе, че председателя на парламента няма право да се произнася еднолично по предложение за референдум.

След като съдът се произнесе, сега има срок, който трябва да изтече, за да има влязло в сила решение. Т.е. първо това трябва да се изчака и едва тогава да се взема решение. Трябва да се реши дали старото предложение на президента за провеждане на референдум трябва да се гледа от Народното събрание или трябва да се чака ново предложение. След това председателя на НС трябва да се разпоредят, да разгледа предложението, но така ще дойде Нова година преди предложението да стигне изобщо до парламентарната комисия и фактически този референдум става безпредметен.

Това коментира пред бТВ проф. Екатерина Михайлова.

Не очаквам още в понеделник или вторник да има извънреден брой на Държавен вестник, за да публикува решението на Конституционния съд за референдума, посочи тя.

Не вярвам, че Наталия Киселова като председател на парламента самостоятелно е взела това решение да не се разглежда в зала предложението на президента за допитване до народа. Това е в резултата н аполитическо решение на управляващата коалиция, коментира Михайлова.

Принципно има достатъчно правни аргументи да не се провежда подобно допитване, така че действието на президента е политически ход. Така управляващите си спестиха провокации, защото в платформата на ИТН референдумите са силно застъпени, коментира тя.

И обобщи, че в крайна сметка време за референдум няма, дори и парламента да го подкрепи.

Може би и точно това е причината днес да имаме тази много остра реакция от страна н а президента и на Възраждане, които чак тръгнаха да търсят документите и бяха изненадани, че са в деловодоството. Няма какво да се изненадват, те няма къде другаде да се намират, няма къде да отидат и няма как някой да си ги отнесе вкъщи, коментира тя.

