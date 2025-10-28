реклама

Проф. Мутлу Арат отново в София: възможност за пациентите с левкемия, лимфом и миелом да научат за най-новите терапии

28.10.2025 / 10:54 0

На 8-ми ноември 2025 г. София ще посрещне отново проф. д-р Мутлу Арат, специалист по трансплантация на костен мозък и онкохематология от болница „Мемориал Шишли“, Истанбул. Посещението му се организира по покана на „Медикъл Караджъ“ и предоставя възможност за пациенти с тежки хематологични заболявания да се запознаят с иновативните методи за лечение, прилагани в Турция.

Проф. Арат е извършил над 1400 костномозъчни трансплантации и е натрупал впечатляващ опит в лечението на:

  • множествен миелом,

  • остри левкемии,

  • лимфоми,

  • костномозъчна недостатъчност,

  • придобита апластична анемия,

  • усложнения след трансплантация (костномозъчна или стволовоклетъчна).

Той е сред лекарите, които налагат персонализираните терапии и комбинират класическите подходи с иновативни клетъчни методи, насочени към по-добро качество на живот за пациентите.

Турция – лидер в съвременната онкохематология

През последните години Турция се превърна в един от водещите центрове за лечение на онкохематологични заболявания. Болници като „Мемориал Шишли“ разполагат със специализирани звена за трансплантация на костен мозък, които следват европейски и американски стандарти, използвайки най-новите диагностични и терапевтични технологии.

Посещението на проф. Арат в София ще даде възможност на пациенти с диагностицирани хематологични заболявания да получат информация за възможностите на съвременното лечение и бъдещи терапевтични решения.

📍 Къде: София
📅 Кога: 8.11.25 г. (събота)
📞 Записване: 0878 500 730

Иновативните терапии, които проф. Арат прилага, не просто променят медицинската практика – те дават надежда на пациенти, които доскоро са имали ограничени възможности.

 

*публикация

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама