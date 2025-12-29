Проф. Николай Овчаров: 2025 година беше много успешна за българската археология

кадър бТВ

2025 година беше успешна за българската археология.

А в студиото на „Тази сутрин“ говори археологът проф. Николай Овчаров, който има две нови книги за изминалата година – „Аристокрацията на Второто българско царство“ и „Великите древни цивилизации на Америка“.

„Мнозина казват – археолозите само копаят. Не, те трябва и да пишат. Книгите са прекрасни издания на издателство „Сиела“ и са много хубави подаръци. „Аристокрацията на Второто българско царство“ е част от трилогията „Великите владетели“ и сега пиша третия том. Това е една панорама на Второто българско царство, докато другото е свързано с моите пътувания и пътешествия по света през погледа на един археолог“, каза той пред бТВ.

„Искам да кажа колко беше важна тази година за българската археология – приоритетните обекти, няколко обекта в страната, които да бъдат специално финансирани, за да може да имаме българите, които сме сред трите страни с най-много паметници, два-три обекта поне, които да имат вид на културно-исторически паметници, каквито имат например Гърция и Турция“, добави още той.

И увери, че много по-бедни страни от нашата, като Гватемала или Камбоджа, които имат страхотни паметници, „дават мило и драго да си ги съхраняват, докато ние малко изоставаме в това отношение“.

„Всички вече чуха за Хераклея Синтика, която допреди няколко години никой не беше чувал за нея. Това стана именно заради приоритетното финансиране. Перперикон си беше известен и преди това. Рациария искам да кажа, много е важен този обект край Видин. Искам да кажа, че тази и миналата година бяха много успешни“, обясни проф. Овчаров.

И прогнозира какво да очакваме за археологията през следващата година:

„Надявам се да продължи финансирането на приоритетните обекти, за да имаме ние отново подобни паметници и отново да се гордеем и цяло лято и есен да се говори какво сме открили на Перперикон, Херкалея Синтика и Рациария“.

