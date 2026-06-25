Проф. Олег Асенов: Недофинансирането срина пътната инфраструктура

Стопкадър Нова Тв

Директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов призова за спешно преразглеждане на финансирането за поддръжка на пътищата в България по време на телевизионно интервю в четвъртък. Изявлението му пред NOVA идва на фона на тежките пътни инциденти с жертви и ТИР-ове по автомагистралите "Тракия" и "Струма", които повдигнаха въпроси за състоянието на мантинелите и актуалните стандарти за безопасност.

Според Асенов случаите от тази седмица – фаталният сблъсък с три жертви на автомагистрала „Тракия“ и инцидентът с ТИР на магистрала „Струма“ – са комплексни и не се дължат единствено на състоянието на трасетата.

„Предстоят да бъдат направени технически експертизи и по двата инцидента. Важно е да се отбележи, че нормативната база, по която са изграждани мантинелите, е различна. Различните години и стандарти са били с различна степен на задържане. В момента е въпрос на детайлно разследване и техническа експертиза какви са били причините за тези тежки инциденти“, обясни директорът на тол управлението.

"Надявам се, че всички органи и целият екип на „Пътна инфраструктура” ще съдейства и ще работи активно, за да бъде изяснена истината“, добави той.

Асенов обясни, че българските пътища са строени в различни времеви периоди и съответно отговарят на коренно различни изисквания за безопасност. „Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти. Темата, която с продължение ще развием, поставя за хроничното нефинансиране на този сектор“, подчерта експертът, пише dunavmost.com.

Проф. Асенов обърна специално внимание на пътните такси, които са основен макроикономически параметър за поддръжката на републиканската мрежа. По думите му цените на винетките не са променяни от 2016 година, въпреки че за този десетгодишен период натрупаната инфлация е трицифрена.

„Цените в пътното строителство и възпроизводството на сектора се определят от факта да може да се постъпят толкова финансови ресурси, които да позволят това възпроизводство. При такъв модел със задържане на цените на винетката няма как да не дойде критичната маса, която виждаме в един доста критичен момент за правене на бюджет. Това реално доведе до необходимостта от повишаване на цените“, аргументира се той.

В заключение Асенов посочи, че годишната индексация е стандартна европейска практика, която трябва да гарантира устойчив финансов ресурс за реални инвестиции в изграждането и ремонта на пътищата в страната.

Редактор "Екип на Петел",

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