Проф. Овчаров: Довършихме започнатото от българските царе

Николай Овчаров е оптимист, че България ще сполучи с влизането на еврото. Археологът припомни, че преди години у нас хората са чакали 6 месеца, за да им издадат паспорт, когато им предстои пътуване в чужбина. Толкова е чакал и той, докато отиде в капиталистическа Гърция, както са наричали южната ни съседка тогава.

Затова сега да станем равноправен член на капиталистическа Европа, от това което чух днес и от Лагард, и от другите от финансовия елит на Европа на срещата в София, това е еманацията на това, което може да желая. Между другото след всички критики срещу бюджета, днес аз чух само добри думи за него и от ръководството на Европейската банка, и от другите сътрудници, които се изказваха, заяви проф. Овчаров.

Така че както обикновено, ние сме по-черногледи, отколкото трябва. Разбира се, има някои сътресения с местната валута, но аз помня 1997-а година, когато беше голямата криза, и когато през 1999-а вече при Иван Костов ние практически отново сменихме валутата, след като се получи деноминация на лева. То си беше практически нова валута, независимо че пак се казваше така, допълни той.

Така че аз смятам, че няма нищо страшно от влизането на еврото в България. Като историк искам да го кажа, че някога през 14 век Цар Иван Александър и другите български царе са сключвали първите си договори с папата, с Венеция, с Генуа и с италиански републики. Тогава България е била на път да влезе в тази европейска общност заедно с другите страни. За съжаление преди турското нашествие това не се е състояло, и сега 700 години по-късно това нещо става. Казвам го най-сериозно и най-отговорно, добави в „Пресечна точка“ Овчаров.

