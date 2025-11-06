Проф. Овчаров с култово лично признание

Редактор: Недко Петров

Стопкадри Нова Тв

Докато коментираше тревожната статистика, че 37 процента от българите не ходят на профилактични прегледи, проф. Николай Овчаров направи и лично признание. Археологът разкри, че е отказал алкохола преди 6 години, а цигарите - преди 30, и по този начин смята, че дава добър.

Живеем обаче забързан и тежък живот, и до голяма степен това са неща, които трябва да имат някакви отдушници. Не казвам, че така трябва да се живее, но ги разбирам хората. Наистина трябва да се спазват тези неща и да имаме една по-голяма профилактика. Тоест, да не се отива на лекар, когато вече има болест, а когато може да се предотврати, заяви Овчаров.

Според Сантра пък хората не вярват на медицината. Певицата уточни, че изразява подобно мнение, съдейки по себе си. Тя по-скоро не вярва, че ако отиде на профилактичен леглед и се открие нещо, ще й бъде назначено лечение, в което вярва и задължително ще доведе до резултата, който очаква.

Смятам, че има световна криза на здравеопазването и според мен по-скоро не е здравеопазване, ами е болно опазване и болно лекуване, и не е толкова насочено към цялостното здраве на човечеството, заяви тя.

Вече се установява по един или друг начин, че здравето на човек е свързано с неговата психика, с това какво яде, как спи, какво приема, каква храна, какво пие. Тоест, е една много по-холистична цялостна картина, която не може да бъде ограничена до това, взимай си хапчетата в 2:00 и в 5:00 следобед, добави в „Пресечна точка“ Сантра.

