Проф. Пимпирев: Дунав може да реши проблема с водата в Плевен

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Проф. Христо Пимпирев препоръча на управляващите да проучат възможността дали Дунав може да реши проблема с водата в Племен. Пимпирев разкри какви са предимствата на реката в този случай.

Това е една огромна речна система, която е най-широка тука при нас в България. Защото Дунав тука се влива в Черно море, а там реките са с най-широко корито, и хората пречистват солената вода, която е 36 промили, два пъти по-солено море, отколкото е Черно море, и го пречистват, и става сладка вода. Както е в Емиратите и в Саудитска Арабия. Защо тогава да не може да се пречиства водата и от Дунав, каза Пимпирев.

Аз не съм запознат примерно в Унгария, която също е една дунавска държава, и в Сърбия, и Германия дали използват река Дунав. Те имат и други реки, но там те не са толкова широки, колкото Дунав. Лятото действително Дунав намалява пак от засушаването на климата, но това трябва да се проучи. Затова е този Национален борд по водите, затова са тези институции. Трябва да се съберат и да решат, и то спешно. От днес за днес, а не от днес за утре, допълни по бТВ проф. Христо Пимпирев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!