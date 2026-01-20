Проф. Пламен Киров: Конституцията си е много добра - лоши са играчите

кадър: БНТ

Конституционният съд остава да се събере на заседание, да гласува решение за прекратяване мандата на президента въз основа на подадената оставка, това заяви в "Денят започва" бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

Автоматично вицепрезидентът поема мандата на президента т.е. до края на срока, за който са избрани.

"Ако в България се прави сериозна политика и наистина се мисли за държавно управление, а не за овладяване най-вероятно се мисли за име на служебен премиер. С този ход на президента процедурата ще се забави. И когато говорим за тайминг в момента срокове няма. Сроковете изтекоха".

Няма да има кой знае какво забавяне за консултациите, смята проф. Киров, но следващата стъпка ще бъде консултации с хората от списъка.

Според Киров "като че ли няма пречка Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер, но има политическа".

"Ако той заеме поста на служебен министър-председател, той на коя политическа партия ще бъде според вас? Аз мисля, че ще бъде на ПП-ДБ".

На въпрос "кой носи отговорността за служебен кабинет", проф. Киров отговори така: "Никой".

"Носи се отговорност, когато президентът назначава. Сега никой няма да носи отговорност, защото президентът е с вързани ръце, когато назначава министър-председателя на служебното правителство".

Според Киров Конституцията си е много добра - лоши са играчите.

"Ноември ще има президентски избори и там залогът е много голям, защото няма значение как ще се позиционират политическите партии... Президентът има право на вето. И бъдещият президент ще се намеси много осезаемо в политиката, ако ние в следствие на тези предсрочни избори нямаме водещ политически субект, който да не може да направи коалиция".

