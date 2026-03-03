Проф. Пламен Павлов: Без Априлското въстание нямаше да има Освобождение

Стопкадър Нова Тв

Историк със силни думи за историята на България.

Проф. Пламен Павлов поздрави българите по повод 3 март в ефира на „Здравей, България“. „Честит празник на всички българи – у нас и по света. Това е ден, който се отбелязва навсякъде, където има български общности – големи или малки. Ден, в който мисълта за България е водеща“, заяви историкът.

По думите му 3 март има своето място и в съвременния геополитически контекст. „Геополитиката е водеща и през XIX, и през XXI век. Но не бива да забравяме, че без Априлското въстание тази война нямаше да се състои. То беше детонаторът на Източната криза“, подчерта проф. Павлов.

Историкът припомни значението на Цариградската посланическа конференция и последвалата Руско-турска освободителна война, като акцентира върху ролята на Българското опълчение. „Най-важно за нас е участието на българското опълчение – израз на националното ни единство“, посочи той. Сред близо 7200 опълченци е имало представители на всички възрасти и обществени слоеве – от Северна България, Македония, Добруджа и Моравско.

Според него приносът на въстаниците и опълченците не е забравен, но не се осмисля достатъчно. „Наближават 150 години от Априлското въстание. Не виждам на държавно ниво необходимата подготовка. Този ден трябва да бъде официализиран като ден на българската революция, която доведе до Освободителната война“, заяви проф. Павлов.

Той подчерта, че боевете при Шипка са символ на Освобождението, макар че решаващи са били и сраженията при Плевен и Елена–Златарица. „Шипка е ключът към освобождението – олицетворение на саможертвата и националното единство“, каза историкът.

