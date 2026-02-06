Проф. Рачев: Атлантическият океан бълва циклон след циклон

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Времето през следващата седмица ще е като повторение на това през отминаващата, това каза в дългосрочната си прогноза по bTV климатологът проф. Георги Рачев. По думите му, времето ще е топло за сезона с валежи главно от дъжд. Той обаче подчерта, че опасността от наводнения е по-малка.

Захлаждане ще има в понеделник и вторник, допълни Рачев, като обясни, че времето над страната се определя от циклоните над континента.

„Атлантическият океан бълва циклон след циклон”, подчерта климатологът. Той даде оптимистична прогноза за зимната олимпиада, защото над Алпите ще пада сняг.

В българските планини също може да има лек сняг, но там ще пада и дъжд. Проф. Рачев обаче успокои скиорите, че там има вече доста стабилна снежна настилка.

