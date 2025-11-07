Проф. Рачев: Бълва циклон след циклон и ще вали доста

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Доста ще вали в понеделник, доста, и може би в цялата страна, а в източната част ще продължи и във вторник. След това ни очаква едно такова пасторално ноемврийско време, но малко по-топло от нормалното. Днес сме с четири градуса над нормата, и то благодарение на факта, че не стържем сутрин стъклата. Дори в София сутринта беше седем, осем градуса, когато тръгвах насам, така че много хубаво време. Иначе Атлантическия океан бълва циклон след циклон, което дава възможност на западния пренос да носи хубав и топъл въздух при нас.

Това заяви проф. Георги Рачев в началото на прогнозата за времето.

Ето я и закачката 19 ноември. Преди една седмица 19 ноември беше свързван със сняг с поледици и нахлуване на ултраполярен на въздух. Това е от американския модел, който напоследък всичко бърка доста. На 19-и дава някъде към 4 следобед във Враца и Велико Търново 20-23 градуса. Това е картата от вчера, но тя вече не важи, защото днес сутринта нещата са други, продължи Рачев.

Значи, да си синоптик, не трябва да гледаш моментното положение, защото изкуственият интелект, той си смята нещо, което само той си знае. Когато се намеси синоптика, казва, че това не може да стане и тръгват наново нещата. Въпреки всичко на 19-и има голяма вероятност температурите да бъдат 16-17 градуса в тези райони, така че продължаваме с действителността, каза още по бТВ Георги Рачев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!