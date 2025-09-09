Проф. Рачев: Брутална суша в две трети от България

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Лятото не иска да си тръгне, времето е идеално за късно море, това каза в дългосрочната си прогноза по bTV климатологът проф. Георги Рачев. Той каза, че към четвъртък и петък се очакват валежи, но само в Западна България.

В Централна и Източна България ще е брутална и тотална суша, подчерта професорът и допълни, че дъждовете могат да помогнат за потушаването на пожара в Рила, но няма да стигнат до Сакар, където също гори.

За предстоящия първи учебен ден Рачев препоръча все пак родителите да носят по някоя лека дрешка за тържеството, защото сутрин става все по-хладно. Иначе потенциално е възможно захлаждане да настъпи около 17-18 септември, но не се знае дали това ще е истинско „обръщане” на времето. Климатологът напомни, че след малко повече от месец в София предстои пускането на парното, а температурите остават доста високи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!