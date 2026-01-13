Проф. Рачев: Чака ни облачно и сравнително топло време до почивните дни

кадър bTV

Стана традиция през работните дни времето да е хубаво, а в почивните дни да се разваля, това каза в дългосрочната си прогноза по bTV проф. Георги Рачев. Климатологът подчерта, че времето в Източна и Североизточна България ще бъде по-облачно в близките дни, когато ще има и валежи от дъжд и сняг, но по-скоро символични. Причината е нахлуване на студен въздух от север.

Около 24-25 януари се очаква нов циклон, който евентуално може да влоши обстановката, каза професорът, като акцентира на думата „евентуално”.

„Винаги, когато имате време и пари, ходете в планината. Горе е здраве”, заяви Рачев. Той допълни, че слънчевите часове ще са по-малко, но ще ги има, а карането на ски и сноуборди може да става и по тъмно на осветените писти.

