Проф. Рачев: Говорят за кучи студ, но ни чака кафява Коледа

Една снежинка се появи вчера през нощните обновления, снежинката на 25-и, точно на Коледа. В нощните обновления снежинката изчезна, сега сутринта се появи и след малко ще изчезне. Отново няма сняг, засега поне в обозримото бъдеще децата ще трябва да изкарат една кафява Коледа. Това е почти сигурно, да кажем над 80% е вероятността следващата седмица, която предстои, ще бъде точно копие на тази, която мина в неделя. Малко захлаждане в понеделник, след това отново топло.

Така започна дежурната си прогноза за времето проф. Георги Рачев.

Вчера си беше поне в София много хубаво време. Четири, четири и половина градуса сме над нормата. Имаме на деня 9 часа и три минути, вече следващата седмица ще стане девет часа и две минути. Така ще откараме и Коледа, и от Нова година бавничко ще вървим към джапанки, таман много бавно с една минутка, допълни той.

Даниела, която коментирахме във вторник, се е настанила трайно над Европейския континент. Европейският център за средносрочни в прогнози и американците дадоха тотално засушаване през декември в южната част на Европа, и затова там, където има мъгла, е лошо. Там, където няма мъгла, ще има малко повече слънце в краткия ден и по-високи температури от нормалното, продължи Рачев.

Предполагам, че във вторник вече ще мога с по-голяма сигурност да кажа на Коледа какво ще се случи, но по всяка вероятност ще бъде ужасно сухо този месец. Ако успеем половината норма да изпълним, ще бъде добре. Четох заглавия за кучи студ, но какъв кучи студ, минус един, два градуса, в Драгоман минус три. Топло е времето в Европа, в Сибир е минус 30 градуса, но го няма този студ, който обикновено се е настанил върху Русия и Скандинавския полуостров, за да влезе студения въздух, каза още по бТВ професорът.

