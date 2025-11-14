Проф. Рачев: Идва първия сняг в София

Редактор: Недко Петров

Проф. Георги Рачев започна по необичаен начин дежурната си прогноза за времето. Той показа с движения на краката на Мария Цънцарова как първокурсничките са го учили да прави селфи, а после нарече изксуствения интелект Пуйчо, тъй като му задал въпрос и получил отговор на македонски.

След като направи така обаче, че усмивката да грейне по лицето на Цънцарова, професорът продължи по същество.

Ние сме в един голям сектор с доста топъл въздух. Активните процеси са над Великобритания, а студените фронтове са тук в Иберийския полуостров. Вали в Испания, вали в Португалия, но това нещо ще се промени, започна Рачев.

В понеделник в България започва един много хубав пренос на студ от големите географски ширини покрай Северно море към централното Средиземно. И тук сигурно ще се заредят разни такива средиземноморски циклончета, които ще оказват влияние на времето в България. Така или иначе обаче в понеделник срещу вторник ще свърши тази топла серия у нас, добави той.

В близките дни ще се появи и една вероятност, не този понеделник, когато ще стане смяна на атмосферната циркулация, а следващия понеделник да видим една, две снежинки В София, каза още по бТВ Рачев.

