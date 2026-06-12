Проф. Рачев: Идват 30 градуса след студения фронт

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Уикендът ще бъде хубав, няма да вали много, като изключим Източна България. С тези думи започна прогноза си климатологът проф. Георги Рачев пред bTV, предаде Блиц.



"Явно и Всевишния гледа и нас само ни близна този студен фронт. Не, че вчера нямаше гръмотевици, но това е юни, лято е, нормално е.

Днес е хладно, но от утре започва затопляне. А следващата седмица - 27-28-30 градуса.

В Пловдив типични летни дни с тропични нощи. Вторник ще има леко захлаждане.

В Сливен е червено, червено, червено. Символично ще е захлаждането във вторник и сряда", каза проф. Рачев.

"Времето по морето също ще е хубаво. Само събота и неделя ще има леко захлаждане. Водата е 22-23 градуса. Най-топлото място тази сутрин беше на Шабла, а най-студено - в района на София - около 14. Но нищо фрапантно.

В Русе най-накрая усетиха дъжда. Молитвите им бяха чути. Но от новата седмица отново високи температури - но пак казвам - не е нещо фрапантно за този период от годината. Тропични ще са нощите. А юли месец ще бъде и задушно.

В Плевен нищо съществено - високи сутрешни температури, над 30 градуса.

Няма какво друго да се пожелае за това време, особено за селското стопанство. И резултатите би трябвало да се видят на нашия пазар - и дай Боже да постигнем тези ниски цени - и го казвам неслучайно, за да може да се чуе и по-нагоре", поясни климатолгът проф. Георги Рачев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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