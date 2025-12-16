Проф. Рачев: Коледа ще е кална

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Надежда за сняг винаги има, особено през зимата. Коледа обаче е много вероятно да е кална в ниското на страната. Очакват се дъждове в ниското, а на високо - сняг.

Това коментира за бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Тази седмица ще е суха, но обстановката ще се промени и се очакват средиземноморски циклони. Важно е те откъде ще минат. Ако минат през Халкидики, ще е добре, защото ще вали, но ако минат по-южно, ни очаква само сух студ. Определено обаче следващата седмица ни очаква динамично време с повече валежи и сериозно понижение на температурите, коментира той.

Тези четвъртък и петък дори в мрачна София ще е 10-11 градуса, но цяла седмица е топло. След това обаче в началото на следващата седмица нещата ще изглеждат по коренно различен начин. На Бъдни вечер и на Коледа в ниското ще вали дъжд и ще става хладно, посочи той.

В събота и неделя не е много сигурно, че ще вали. Но ако не завали тогава, дъждът се отлага за другата седмица. Но като цяло вървим вече към хладно време с отрицателни сутрешни температури, коментира професорът.

В петък обаче ще разнищим ситуацията циклон по циклон и ще видим какво ни чака в дните до края на годината, обеща той.

