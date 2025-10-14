Проф. Рачев: Листенцата най-после ще окапят

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

От полунощ вали в Царево и то около 20 л/кв. м. Днес ще нахлуе хладен въздух в страната. Няма да е чак толкова страшно, но все пак е вече есен. Алис е едно смущение в най-западната част на Средиземно море и носи сериозни наводнения в югоизточната част на Испания, където за разлика от Царево имаше валежи в порядъка на 150 л/кв. м. в рамките на 12 - 18 часа. Покъртителни са снимките от регион, за щастие обаче няма загинали. Днес ще продължи да е лошо времето.

Това коментира за бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Днес у нас ще се понижат малко температурите, тъй като ще настъпи един студен фронт от север у нас. Като цяло седмицата се очертава малко по-хладна, но все пак тя ще е по-топла, отколкото предходната.

В периода петък – неделя ще има превалявания над цяла България. Те ще бъдат сравнително ограничени по площ и количество, но всичко ще зависи от средиземноморските смущения, които ще преминат през страната през тези дни.

Следващия вторник и сряда се очаква затопляне до 20 градуса. Моделите не са единодушни, но общо взето времето ще е топло.

Като цяло времето не е хладно, а си е съвсем нормално за октомври.

Във Варна времето ще остане влажно до края на тази седмица, температурите ще са малко по-ниски, но от вторник идната седмица вече ще е по-топло, но ще продължи да вали.

Като цяло времето е нормално, динамично, променящо се, ще има и слънчеви часове, и вятър – есента си е при нас. Така че изпращаме една дъждовна седмица, за да дойде друга дъждовна, но малко по-топла и листенцата да поокапят най-после, че в противен случай няма да има много светлина, обобщи професорът.

