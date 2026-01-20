реклама

Проф. Рачев: Младите дами налитат на твърд алкохол, което не е добре

20.01.2026 / 15:17 2

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Младите дами налитат на твърд алкохол, което не е добре, това сподели рано в сутрешния блок на bTV проф. Георги Рачев. Климатологът каза, че прави това заключението от опита си на университетски преподавател и наблюденията му върху студентите.

Рачев подхвана темата за алкохола, защото в студените дни мнозина посягат към него, за да се „стоплят”. Той обаче предупреди, че възрастните хора трябва да са особено внимателни с това, защото ензимите, които разграждат алкохола при тях не действат като при младите.

„Алкохолът е 8-ия наркотик според Световната здравна организация, има пристрастяване, което настъпва след преминаване на твърд алкохол”, напомни професорът. Той препоръча какъвто и да е алкохол да се придружава с много храна.

„По-добре една чаша вино, отколкото две водки без мезе. Трябва да сме особено внимателни, защото с употребата на алкохол се вършат и една купчина глупости”, заяви климатологът.

